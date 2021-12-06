Кемеровчане раскритиковали проект стометровой гостиницы с ЗАГСом

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Фото:  

Жители кузбасской столицы не оценили внешний вид здания будущей гостиницы, расположенной близ оперного театра.

В ноябре 2021 года власти Кузбасса анонсировали создание в Кемерове крупнейшей гостиницы региона. По задумке, она должна быть включена в кластер искусств и располагаться рядом с оперным театром. Внутри объекта будет располагаться ЗАГС и SPA-зона. Примерный облик здания опубликовали в одной из групп региона. Кемеровчане подвергли критике проект гостиницы.

‒ "А эта балда сверху у нормального с виду каркаса обязательна?", "На помятый флакон с одеколоном похоже", "Коробка сверху ‒ это прямо вишенка на торте", ‒ написали пользователи в комментариях.

Не пришелся по вкусу горожанам и оперный театр, проект которого также выложили в Сеть. Кемеровчане отметили, что здание выглядит дешево и своим строгим видом напоминает казарму.

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