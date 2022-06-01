Кемеровчане раскритиковали планы властей по изменению движения на проспектах

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Жители кузбасской столицы отнеслись скептично к возможным нововведениям на оживленных дорогах.

В 2012 году на проспекте Ленина в Кемерове начали работу полосы, выделенные специально для общественного транспорта. По словам администрации города, нововведение позволило упорядочить движение, а также повысить безопасность и пропускную способность проспекта, из-за чего рассматривается возможность внедрения подобной практики на других крупных дорогах.

– Сейчас планируем организовать такие полосы на других городских магистралях – где это технически возможно и востребовано, к примеру, на проспекте Шахтеров, Кузнецком, Советском, Ленина (от Кузнецкого до Мичурина), – сообщили кемеровские власти.

Горожане, однако, идею не оценили. Комментаторы усомнились в том, что полосы для общественного транспорта можно будет выделить без потери пропускной способности, а также посетовали на вероятное исчезновение мест для парковки и другие неудобства.

– "Такое выделение полосы для общественного транспорта имеет смысл только на дорогах с минимум 3-4 полосами движения в каждом направлении", "Пробок мало в городе?", "А парковаться людям где?", "...выделить на двухполосной дороге одну в пользу автобусов = парализовать движение" (стиль сохранен – прим. ред.), – высказались кемеровчане.

Также жители областного центра заявили, что и на проспекте Ленина общественный транспорт зачастую не осуществляет движение по выделенной полосе.

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