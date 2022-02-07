Кемеровчане раскритиковали планы главы региона по экологии

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Instagram-аккаунте каждую неделю делится главными итогами прошедших семи дней.

Политик перечислил основные события в регионе за неделю и подчеркнул о планах по улучшению экологии в Новокузнецке. Подписчики из Кемерова резко отреагировали на данную информацию.

– "Когда будет программа по улучшению экологии в кемерово??? ", "А в Кемерово улучшать экологию не нужно?" (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – разгневались кемеровчане.

Помимо вопросов экологии в областной и южной столицах Кузбасса, жители отметили проблемы с транспортной реформой. Пост не обошелся и без жалоб на здравоохранение.