+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровчане прозвали "героем" остановившего мусорный бак ударом ноги мужчину

3
Фото:  

В социальнеых сетях распространилось видео, на котором видно, как во время урагана житель Кемерова останавливает движущийся бак ударом ноги. Пользователи прозвали его "героем".

В пятницу, 20 августа, в Кемерове поднялся сильный ветер. Из-за этого в одном из двором города с места сдвинулся мусорный контейнер и, набрав приличную скорость, продолжил ехать вдоль парковки. В какой-то момент в кадре появляется мужчина с небольшой собакой на поводке. Горожанин одним ударом ноги остановил габаритный объект, а после покатил его обратно, продолжая выгуливать питомца.

- Герой в Кемерово Сити, - озаглавил пост автор ролика.

В комментариях к записи пользователи также положительно высказались о поступке кемеровчанина.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28268

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined