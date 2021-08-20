В пятницу, 20 августа, в Кемерове поднялся сильный ветер. Из-за этого в одном из двором города с места сдвинулся мусорный контейнер и, набрав приличную скорость, продолжил ехать вдоль парковки. В какой-то момент в кадре появляется мужчина с небольшой собакой на поводке. Горожанин одним ударом ноги остановил габаритный объект, а после покатил его обратно, продолжая выгуливать питомца.

- Герой в Кемерово Сити, - озаглавил пост автор ролика.

В комментариях к записи пользователи также положительно высказались о поступке кемеровчанина.