Кемеровчане проголосовали за четырехдневную рабочую неделю

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Половина опрошенных кемеровчанин поддержали идею о четырехдневной рабочей недели.

Опрос IT-сервиса SuperJob на тему о сокращении рабочей недели до четырех дней показал, что большинству жителей Кемерова нравится эта идея.


Такая мера, по мнению специалиста, поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.


Но подавляющее большинство, а именно 89% компаний города не думали на эту тему, еще 4% посчитали, что такое решение недопустимо.

– Лишь 1% работодателей уже ввели четрехдневную рабочую неделю, а еще 4% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости, – сказано в сообщении.

Опрос проводили с 30 марта по 6 апреля текущего года.

Да!
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