Кемеровчане проголосовали за четырехдневную рабочую неделю

Опрос IT-сервиса SuperJob на тему о сокращении рабочей недели до четырех дней показал, что большинству жителей Кемерова нравится эта идея.

Такая мера, по мнению специалиста, поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.

Но подавляющее большинство, а именно 89% компаний города не думали на эту тему, еще 4% посчитали, что такое решение недопустимо.

– Лишь 1% работодателей уже ввели четрехдневную рабочую неделю, а еще 4% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости, – сказано в сообщении.

Опрос проводили с 30 марта по 6 апреля текущего года.