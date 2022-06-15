Кемеровчане призвали откликнуться свидетелей ДТП с фурой и иномаркой

По словам интернет-пользователя, ДТП произошло в районе улицы Красноармейская у стен строения №95, где расположено здание администрации и круглосуточное кафе.

– Фура 5 тон, через сплошную снесла легковой автомобиль, далее виновник скрылся с места ДТП, (пунктуация и орфография авт. прим. ред.), – указал автор в подписи к посту.

К слову, он указал, что теперь для разрешения ситуации необходима помощь автомобилистов с видеорегистраторами, которые могли зафиксировать момент контакта. Правда примерное время, когда произошло столкновение, рассказчик не указал. На предоставленном фото видно, что от удара у иномарки оказалась серьезно повреждена передняя сторона.

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