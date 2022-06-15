Кемеровчане призвали откликнуться свидетелей ДТП с фурой и иномаркой

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы попросили помощи в поисках очевидцев аварии с фурой и иномаркой, которая произошла на одной из оживленных улиц.

По словам интернет-пользователя, ДТП произошло в районе улицы Красноармейская у стен строения №95, где расположено здание администрации и круглосуточное кафе.

Фура 5 тон, через сплошную снесла легковой автомобиль, далее виновник скрылся с места ДТП, (пунктуация и орфография авт. прим. ред.), указал автор в подписи к посту.

К слову, он указал, что теперь для разрешения ситуации необходима помощь автомобилистов с видеорегистраторами, которые могли зафиксировать момент контакта. Правда примерное время, когда произошло столкновение, рассказчик не указал. На предоставленном фото видно, что от удара у иномарки оказалась серьезно повреждена передняя сторона.


Если вы обладаете полезной информацией по инциденту, то свяжитесь с автором публикации через профиль в социальных сетях.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37189

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined