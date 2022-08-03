Кемеровчане предложили ввести реверсивное движение в центре города

В Кемерове продолжается ремонт Красноармейского моста. Из-за этого в организации дорожного движения произошли корректировки. Так, на улице Соборной был разрешен поворот на проспект Ленина сразу с двух полос. Горожане предложили властям организовать на данной улице реверсивное движение.

– Почему бы не сделать движение на пересечении ул. Соборной и пр. Ленина реверсивным? – высказались кемеровчане.

Представители мэрии в ответ рассказали, что реверсивные полосы, на которых организовано поочередное изменение направления движения автомобилей, применяются лишь при одновременном соблюдении ряда требований. Среди них неравномерность движения более 500 единиц в час, которая изменяется по направлениям и носит регулярный характер.

– Максимальная неравномерность в движении автотранспорта в "часы пик" по ул. Соборная на пересечении составляет не более 350 автомобилей в час, – отметили специалисты.

Кроме того, сотрудники мэрии подчеркнули, что ввод реверсивного движения требует высоких затрат. Сейчас организация "реверса" на указанном перекрестке не рассматривается.