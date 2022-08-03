+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровчане предложили ввести реверсивное движение в центре города

0
Фото:  

Специалисты прокомментировали идею установки "реверса" на еще одном участке в кузбасской столице.

В Кемерове продолжается ремонт Красноармейского моста. Из-за этого в организации дорожного движения произошли корректировки. Так, на улице Соборной был разрешен поворот на проспект Ленина сразу с двух полос. Горожане предложили властям организовать на данной улице реверсивное движение.

– Почему бы не сделать движение на пересечении ул. Соборной и пр. Ленина реверсивным? – высказались кемеровчане.

Представители мэрии в ответ рассказали, что реверсивные полосы, на которых организовано поочередное изменение направления движения автомобилей, применяются лишь при одновременном соблюдении ряда требований. Среди них неравномерность движения более 500 единиц в час, которая изменяется по направлениям и носит регулярный характер.

– Максимальная неравномерность в движении автотранспорта в "часы пик" по ул. Соборная на пересечении составляет не более 350 автомобилей в час, – отметили специалисты.

Кроме того, сотрудники мэрии подчеркнули, что ввод реверсивного движения требует высоких затрат. Сейчас организация "реверса" на указанном перекрестке не рассматривается.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38825

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined