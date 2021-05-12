Кемеровчане предложили властям обустроить пляж на набережной в Кировском районе

В Сети жители кузбасской столицы высказали предложение по благоустройству набережной в парке Кировского района. По мнению посетителей, деревья и ветвистые кустарники на берегу Томи закрывают вид на воду, а над оборудованием зоны отдыха местным властям следует поработать.

– Предлагаю вырубить деревья вдоль берега, продлить набережную, сделать спуск к реке, организовать пляж, установить карусели, почисть рощу, по-больше ровных дорожек для веловепедистов и самокатчиков (орфография и стиль автора сохранены, – прим. ред.), – высказал предложение горожанин на "Кузбасс Онлайн".

Представители администрации отреагировали на идею земляка и заверили, что в настоящее время местное правительство ведет прием предложений по улучшению ситуации на территории пространства для досуга.

– Продолжается прием идей благоустройства городских территорий по региональной программе инициативного бюджетирования, – сказали в администрации.

Стоит отметить, что кемеровчане имеют возможность направить заявки со своими предложениями в территориальные управления.