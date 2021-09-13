Кемеровчане предложили проводить ярмарки на Московской площади

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки лучше проводить на Московской площади вместо площади Советов, о чем высказались кемеровчане в соцсетях главы города.
— А почему не на новой Московской площади, построенной специально для массовых мероприятий? Разве не для этого ее строили, чтобы не занимать больше площадь Советов? — поинтересовалась горожанка.
Представители властей пояснили, что центральная площадь города удобна для проведения подобных мероприятий.
— <...> площадь Советов имеет удобную развязку общественного транспорта и возможность добраться из любого района города, — говорится в ответе горадминистрации.
В мэрии также отметили, что продовольственные ярмарки там проводятся уже более десяти лет и стали традиционными для горожан.
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