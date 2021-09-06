Кемеровчане предложили привести к стандарту играющую в автобусах музыку

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Жители кузбасской столицы выразили негодование по поводу музыки, которую включают водители автобусов. Горожане считают, что этот вопрос должен быть на контроле властей.

Кемеровчанин пожаловался на платформе "Кузбасс Онлайн", что в салоне автобуса №23 во время поездки играла музыка, которая могла мешать уставшим людям или отличаться от предпочитаемой пассажирами.

— Я понимаю, что водителя мало беспокоит, что в салоне находятся уставшие после работы пассажиры, маленькие дети, пожилые люди, а у кого-то музыкальные предпочтения могут в корне отличаться. Значит, единые стандарты должны быть установлены на уровне управления транспорта и связи администрации города. Иначе создается впечатление, что это личный транспорт водителя, а не общественный, — высказался горожанин.

Возмущение мужчины не ограничилось только музыкальными вкусами водителей. Он также подчеркнул, что размещение на лобовом стекле различной атрибутики и украшений портит внешний вид транспорта и "выглядит крайне провинциально".


Администрация платформы прокомментировала сообщение со ссылкой на УЕЗТУ.

— Обращение направлено перевозчику для проведения внепланового инструктажа водительского состава по недопущению звучания музыки в салоне транспортного средства, а также для выявления автобуса, в котором находятся лишние надписи, символика, шторки, — говорится в ответе.

Вместе с тем представитель сайта добавил, что специалисты проводят рейды по выявлению нарушений, проверяются внешнее и санитарное состояние транспорта, наличие несогласованной рекламы. Нарушители привлекаются к ответственности и штрафуются.

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