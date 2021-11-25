Кемеровчане пожаловались властям на вонь от городских туалетов

Состояние городских туалетов возмутило жителей областного центра. В Instagram они рассказали градоначальнику об "амбре", которое якобы сшибает людей с ног после того, как открываются двери общественных уборных.

– Про то, чтобы спокойно сводить детей в туалет вообще речи не идет, там такое амбре, что сшибает за 10-15 метров на подходе, – сокрушилась женщина.

Она отметила, что зловонный аромат ощутим в Комсомольском парке. Кроме того, горожанка обратила внимание мэра на неудовлетворительное состояние игровой площадки, где сломаны детские качели.