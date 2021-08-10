Кемеровчане пожаловались властям на щели в крыше пятиэтажки

Поврежденная крыша вызвала недовольство владельцев квартир в пятиэтажном жилом доме №310 по улице Сибиряков-Гвардейцев в городе Кемерово. Жалобу на аварийную кровлю здания они разместили в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн", где и поинтересовались о сроках ликвидации пробоин.

В официальном ответе власти убедили кемеровчан, что к дырам по указанному адресу рабочие приступят уже в этом году, однако, за информацией о точных сроках проведения ремонта пользователей Сети направили к представителям "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области"