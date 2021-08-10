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Кемеровчане пожаловались властям на щели в крыше пятиэтажки

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Жители кузбасской столицы в Сети обратились к властям с вопросом о ремонте влажных отверстий в кровле многоквартирного дома, через которые к жильцам проникает вода.

Поврежденная крыша вызвала недовольство владельцев квартир в пятиэтажном жилом доме №310 по улице Сибиряков-Гвардейцев в городе Кемерово. Жалобу на аварийную кровлю здания они разместили в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн", где и поинтересовались о сроках ликвидации пробоин.


В официальном ответе власти убедили кемеровчан, что к дырам по указанному адресу рабочие приступят уже в этом году, однако, за информацией о точных сроках проведения ремонта пользователей Сети направили к представителям "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области"

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