Кемеровчане пожаловались на заваленный снегом опасный пешеходный переход

В социальных сетях жители кузбасской столицы пожаловались на непроходимые подходы к "зебре" у жилых домов №35 и 37 по улице Сарыгина. По словам горожан, на указанной территории расположен крупный сетевой магазин, что создает неудобства при передвижении, а особенно с тяжелыми пакетами в руках.

– Автомобили через этот пешеходный переход накатали себе дорогу, уже несколько раз чуть людей не сбивали! Чудом не произошли трагедии! – сокрушилась женщина.

При этом она выразила мнение, что в темное время суток на участке, где подъезд к переходу, значительно снижена видимость, что не позволяет автомобилистам заметить пешеходов и вовремя снизить скорость. Также, со слов рассказчицы, несколько человек уже успели получить травмы.

В ответ на обращение представитель МБУ "Кемеровские автодороги" заявил, что на указанном месте была выполнена уборка на днях, а точнее 21 января. Однако интернет-пользовательница рассказала, что рабочие убрали снежные массы только со дворов, а вот пешеходный переход остался нетронут.