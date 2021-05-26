Кемеровчане пожаловались на застолье шумной компании возле детской горки

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Шумная компания в кемеровском дворе разгневала жителей областного центра, которые сообщили о нарушителях тишины в социальной сети.

Соответствующая публикация появилась 25 мая в одном из сообществ Сети. Из текста публикации следует, что неизвестные организовали застолье на территории жилого двора в городе Кемерово.


При этом автор запечатлел незнакомцев на камеру телефона. Судя по фотографиям, неизвестные разожгли костер на детской площадке, возле горки для катания детей.

– Местечко для отдыха вообще походящее, – отметил горожанин.

Со слов местного жителя, компания в качестве места для встречи выбрала площадку на Бульваре Строителей. При этом отдыхающие на протяжении ночи распивали спиртное и громко выражались, что помешало жителям района спокойно отдыхать.

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