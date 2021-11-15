Кемеровчане пожаловались на засилье неприятных насекомых

В социальных сетях появилась жалоба от одной из жительниц Лесной Поляны. Кемеровчанка сообщила, что в ее квартире появились небольшие насекомые, и попросила дать советы по избавлению от них.

‒ Мы недавно в Лесной Поляне. Раньше, где жили, никогда не встречали таких, а тут сказали, что это чешуйницы. Как и чем от них избавится? ‒ поинтересовалась женщина в одной из групп микрорайона в "ВКонтакте".

Комментаторы заявили, что и они сталкивались с аналогичной проблемой. Более того, некоторые пользователи назвали данных насекомых одной из проблем элитного района.

‒ Чешуйницы это прямо беда Лесной Поляны. <...> Как вспомню, так вздрогну, ‒ отметила одна из местных жительниц.

Горожане рассказали, что чешуйницы обитают в местах с повышенной влажностью, поэтому кемеровчанке порекомендовали следить, чтобы излишки воды не скапливались на поверхностях в доме. Также пользователи посоветовали обратиться за помощью к специалистам.

Справка

Согласно данным Московской санэпидемстанции, чешуйницы являются вредителями, которые могут поселиться на кухне, в ванной или в книжном шкафу, где насекомые питаются частичками книжных форзацев. Чешуйницы опасны тем, что их жизнедеятельность ведет к ухудшению санитарной ситуации, влияющей на гигиеническую безопасность в жилище.