Кемеровчане пожаловались на высокую активность клещей в городе

Кемеровчане в социальных сетях пожаловались, что клещи проявляют высокую активность. Горожане отметили, что опасаются укусов кровососов, и поинтересовались будет ли проводиться соответствующая обработка.

– Участились случаи в городе, люди лежат в инфекционной больнице! Когда и где будет обработка от клещей? С детьми страшно во двор выйти погулять, – высказались жители кузбасской столицы.

На обращение ответили представители МБУ "Жилкомцентр". Они рассказали, что обработка от клещей не предусмотрена муниципальным перечнем услуг и работ, которые необходимы для надлежащего содержания общего имущества. Однако специалисты отметили, что жильцы могут добиться этого от управляющей организации.

– При условии включения в договор управления домом работ по обработке дворовой территории от клещей (с определением стоимости), управляющая организация будет обязана принимать меры по выполнению данных дезинсекционных мероприятий. Помощь в организации общего собрания по данному вопросу жители могут получить в своих управляющих компаниях, – рассказали сотрудники "Жилкомцентра".

Напомним, что за минувшую неделю клещи атаковали боле 2 000 кузбассовцев. Специалисты спрогнозировали повышенную активность таежных кровососов в 2022 году.