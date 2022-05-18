+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровчане пожаловались на высокую активность клещей в городе

1
Фото:  

Жители кузбасской столицы рассказали о страхе быть укушенными таежными кровососами. Специалисты прокомментировали ситуацию.

Кемеровчане в социальных сетях пожаловались, что клещи проявляют высокую активность. Горожане отметили, что опасаются укусов кровососов, и поинтересовались будет ли проводиться соответствующая обработка.

– Участились случаи в городе, люди лежат в инфекционной больнице! Когда и где будет обработка от клещей? С детьми страшно во двор выйти погулять, – высказались жители кузбасской столицы.

На обращение ответили представители МБУ "Жилкомцентр". Они рассказали, что обработка от клещей не предусмотрена муниципальным перечнем услуг и работ, которые необходимы для надлежащего содержания общего имущества. Однако специалисты отметили, что жильцы могут добиться этого от управляющей организации.

– При условии включения в договор управления домом работ по обработке дворовой территории от клещей (с определением стоимости), управляющая организация будет обязана принимать меры по выполнению данных дезинсекционных мероприятий. Помощь в организации общего собрания по данному вопросу жители могут получить в своих управляющих компаниях, – рассказали сотрудники "Жилкомцентра".

Напомним, что за минувшую неделю клещи атаковали боле 2 000 кузбассовцев. Специалисты спрогнозировали повышенную активность таежных кровососов в 2022 году.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36390

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined