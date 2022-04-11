В сообществе во "ВКонтакте" в комментариях под одним из постов губернатора жители кузбасской столицы выразили недовольство, что в центре шахтерского края местные граждане вынуждены передвигаться на полуразрушенных трамваях в то время, как в Новокузнецке власти обновили пассажирские вагоны на новые.

– Вроде столица Кемерово, а трамвай в Кемерово списанные дают, а туда новые, круто, – возмутился интернет-пользователь.

К его возмущению присоединились и другие недовольные "ужасными" трамваями кемеровчане. Так, негодование высказали жители Кировского района, которые практически каждый день вынуждены добираться до центра города на электротранспорте. Однако при каждой поездке у пассажиров возникает вопрос о том, как трамвай продолжает ездить и выживать при разбитом виде.

– А ездят они такие, что просто страшно на них смотреть. Нет, приятно, что Новокузнецк получил такие отличные трамваи, но надо думать и о других городах и селах, а не только о южной столице Кузбасса. ((( – заявила одно из подписчиц паблика.

В результате на один из ответов последовала реакция от представителей горадминистрации. В тексте сообщения они указали, что вопрос обновления электротранспорта в городе Кемерово находится в проработке, а всех недовольных отправили с вопросами в управление транспорта.