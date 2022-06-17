О проблеме кемеровчанин рассказал в социальных сетях. Житель областного центра посетовал, что на набережную в Кировском районе каждые вечер приходят любители отдохнуть на улице и "убивают" общественное место. Свои слова пользователь Сети подкрепил снимками, на которых видны передвинутые лавочки, некоторые из которых находятся за пределами пешеходных дорожек.
‒ Круглом обрыганы, окурки, плевки, мусорки перевернутые, передвинутые скамьи. Скамейки передвинули на газоны, газонам пришел конец, ‒ высказался горожанин в одном из пабликов "ВКонтакте", добавив, что теперь выбирает для прогулок левый берег.
Комментаторы поддержали мужчину. Кемеровчане отметили, что действия несознательных горожан портят облик набережной и создают "беспорядок".
Ранее власти Кемерова высказались о благоустройстве набережной Томи в Кировском районе.
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