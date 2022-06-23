В Сети жительница областного центра сказала, что во дворе дома №63 на проспекте Комсомольский посреди шикарного двора стоит "убитая" детская площадка, которая небезопасна для малышей.

– <...> торчат металлические конструкции, пола нет, все заросло травой, и ни кому дела нет!!! Все для детей!! – сказано в сообщении.

Для подтверждения своих слов горожанка прикрепила видео, на котором видно, что игровая зона абсолютно непригодна для игр.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что разбитая детская площадка с опасными развлечениями шокировала жителей Кузбасса.