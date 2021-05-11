Ямы на плитках возле входа в кемеровский "Парк Чудес" на улице Кирова встревожили жителей. Свидетели заверили, что дефекты на дорожке потенциально опасны для маленьких посетителей, поскольку, по словам очевидцев, два ребенка с разницей в несколько минут заехали в углубления и упали.

– Едва не расшиблись малыши... Как брать за аттракционы бешеные деньги – так это пожалуйста, а как отремонтировать дорогу, так на это средств нет? – передает слова собеседника сайт VSE42.Ru.

По словам очевидца, если администрация парка не отремонтирует покрытие в ближайшее время, то появятся пострадавшие несовершеннолетние, поскольку с наступлением тепла все больше людей начнут гулять и кататься в центре города.