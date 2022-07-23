Кемеровчане пожаловались на свалку у стен ТЦ

Кемеровчанин в Сети пожаловался властям на скопление мусора у стен ТЦ "Север" в Рудничном районе города. По словам местного жителя, мусор заполонил парковку с тыльной стороны строения.

— Там пару недель назад устроили настоящую свалку: остатки какого-то дивана, коробки, доски и прочий мусор, — сказал он и добавил, что контейнер для отходов, что расположен рядом, всегда переполнен, из-за чего ветошь ветер распространяет по всей округе, донося до жилых домов..

В ответ представители администрации сказали ,что весь беспорядок уже убран. Так, по данным собственника торговой площади, уборка мусора на прилегающей территории проводится ежедневно. Что касается урны, то вопрос о ее замене находится в компетенции собственника здания. Само возмущение граждан уже до него доведено.