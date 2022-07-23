Кемеровчане пожаловались на свалку у стен ТЦ

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы оказались недовольны состояние территории у городского ТЦ, где, по их словам, образовалась целая свалка.

Кемеровчанин в Сети пожаловался властям на скопление мусора у стен ТЦ "Север" в Рудничном районе города. По словам местного жителя, мусор заполонил парковку с тыльной стороны строения.

— Там пару недель назад устроили настоящую свалку: остатки какого-то дивана, коробки, доски и прочий мусор, — сказал он и добавил, что контейнер для отходов, что расположен рядом, всегда переполнен, из-за чего ветошь ветер распространяет по всей округе, донося до жилых домов..

В ответ представители администрации сказали ,что весь беспорядок уже убран. Так, по данным собственника торговой площади, уборка мусора на прилегающей территории проводится ежедневно. Что касается урны, то вопрос о ее замене находится в компетенции собственника здания. Само возмущение граждан уже до него доведено.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38492

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined