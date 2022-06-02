Кемеровчанин рассказал в социальных сетях, что остался недоволен поведением водителя маршрутного такси №22. По словам горожанина, автомобилист повышал голос на пассажиров и пытался выгнать людей после оплаты проезда.

‒ Неоднократно замечаю странное поведение <...> Орет на всю маршрутку, разговаривает на ты, пытается выгнать людей даже которые оплатили. Недавно был случай оплатил ему переводом, но в истории данный перевод не остался, он начал орать как ******** (сумасшедший), пытался выгнать, ‒ выразил свое негодование житель областного центра.



Кроме того, комментаторы также отметили, что замечали за водителем данного маршрутного такси ненадлежащее поведение.

‒ Раз тоже ехала в 22, так водитель периодически громко говорил как его все ******* (достало) неприятно было слышать и ехать в маршрутке походу всем, видимо он и был, ‒ рассказала горожанка.

На обращение ответили представители администрации города Кемерово. Они попросили автора поста уточнить дату, время и направление движения маршрута, а также название остановочного пункта, чтобы специалисты могли провести соответствующую проверку.