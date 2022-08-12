Кемеровчане пожаловались на состояние пешеходной дорожки на Верхнем бульваре

О проблеме сообщила в социальных сетях кемеровчанка. Она выразила свое удовольствие тем, как была выполнена пешеходная дорожка на Верхнем Бульваре, но посетовала, что траву близ дорожки скашивают нерегулярно.

– Сделали нам дорогу, поставили скамейки, фонари – красота! Но все бурьяном зарастает, посиди один раз за все лето (стиль сохранен – прим. ред.), – высказалась жительница областного центра.

В ответ представители кемеровской администрации сообщили, что ранее указанный участок не состоял на балансе города. Сейчас объект был принят на баланс города, и власти определяют подрядчика, который облагородит участок. Работы запланированы на строительный сезон 2022 года.