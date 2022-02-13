+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровчане пожаловались на сильную загазованность воздуха в день проведения "Лыжни России"

1
Фото:  

Участники масштабной Всероссийской лыжной гонки "задыхались" из-за загазованности воздуха в кемеровском Сосновом бору.

Этап Всероссийской массовой спортивной гонки "Лыжня России" состоялся накануне в кемеровском Сосновом бору, о чем рассказал мэр города в своем Instagram-аккаунте.


Однако в комментариях под постом появилось множество негативных комментариев, посвященных качеству воздуха на территории, где проводилось масштабное мероприятие. Так, интернет-пользователи заявили, что лыжники "задыхались" во время прохождения трассы, также тяжело пришлось и зрителям соревнований, которые не смогли нормально дышать в бору из-за "сильной загазованности воздуха"

"Там дышать нечем, какая лыжня!", "В бору была такая загазованность, бедные лыжники надышались. Там ходить невозможно, не то, чтобы бегать", – сокрушились кемеровчане.

Некоторые выразили мнение, что до запуска соревнований властям бы стоило обратить внимание на показатели загрязненности воздуха, по словам граждан, накануне они были "ужасными".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33594

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined