Этап Всероссийской массовой спортивной гонки "Лыжня России" состоялся накануне в кемеровском Сосновом бору, о чем рассказал мэр города в своем Instagram-аккаунте.

Однако в комментариях под постом появилось множество негативных комментариев, посвященных качеству воздуха на территории, где проводилось масштабное мероприятие. Так, интернет-пользователи заявили, что лыжники "задыхались" во время прохождения трассы, также тяжело пришлось и зрителям соревнований, которые не смогли нормально дышать в бору из-за "сильной загазованности воздуха"

– "Там дышать нечем, какая лыжня!", "В бору была такая загазованность, бедные лыжники надышались. Там ходить невозможно, не то, чтобы бегать", – сокрушились кемеровчане.

Некоторые выразили мнение, что до запуска соревнований властям бы стоило обратить внимание на показатели загрязненности воздуха, по словам граждан, накануне они были "ужасными".