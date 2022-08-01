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Кемеровчане пожаловались на серьезные пробки из-за ремонта моста

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Автовладельцы сегодня утром с трудом могли передвигаться по кемеровским дорогам из-за пробок, что образовались в самом центре столицы Кузбасса.

По словам собеседника AVOKADO, серьезный дорожный затор в понедельник, 1 августа, наблюдается на улице Соборной, в районе ее пересечения с проспектом Ленина. Кроме того, автомобилисты столкнулись с трудностями и на участке проезжей части от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Мичурина. Водителя связывают такое явление с ремонтом Красноармейского моста, который закрыт с сегодняшнего дня.


Судя по данным сервиса "Яндекс.пробки", в настоящий момент затор наблюдается на Пионерском бульваре (от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с проспектом Октябрьским), Кузнецком и Советском проспектах. Пробки по городу в целом не превышают 4 балла.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что схемы движения общественного транспорта в Кемерове изменятся на время ремонта моста.

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