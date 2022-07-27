Кемеровчане пожаловались на ржавую воду из-под крана

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Жители Кировского района кузбасской столицы возмутились тем, что у них из крана течет очень ржавая вода.

Кемеровчане из Кировского района сообщили, что вынуждены отдавать свои деньги за ржавую воду, которая, по словам автора поста во "ВКонтакте", поступает в таком виде в большую часть домов.

Горячая вода, Кировский район, инициативная 5а, за что платим??? Ау глава района, не только по этому адресу, половина района, сказал он.

При этом в комментариях некоторые интернет-пользователи заявили, что цвет мог измениться из-за недавнего отключения воды на время проведения гидравлических испытаний. Все это носит лишь временный характер, просто нужно немного подождать.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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