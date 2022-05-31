Кемеровчане пожаловались на разбрасывающих стройматериалы детей

Накануне в Сети появились снимки, сделанные в районе здания №69 по бульвару Строителей в Кемерове. Горожане сфотографировали участок тротуара, засыпанный белым веществом. По словам очевидцев, причиной этому стали дети, которые устроили игры со стройматериалами.

– Две девочки разбрасывают стройматериалы и загрязняют площадку! Еще дети стоят дышат этим. Нельзя убрать эту шпатлевку? – возмутились жители областного центра.

Также кемеровчане отметили, что на замечания дети не реагируют.

Комментаторы предположили, что к подобным действиям девочки прибегают из-за того, что им нечем заняться, и посоветовали их родителям обратить внимание на досуг дочерей на каникулах.