Кемеровчане пожаловались на расплодившихся возле подъезда многоэтажки крыс

О нашествии крыс житель кузбасской столицы сообщил в сообществе соцсети. Автор публикации заснял расплодившуюся живность на камеру и разместил съемку на всеобщее обозрение. С его слов, грызуны поселились на территории возле первого подъезда высокоэтажного дома № 99а, который расположен на проспекте Октябрьском.

– Это не есть нормально, ведь они могут быть переносчиками разных инфекций, – выразил возмущение подписчик сообщества.

Горожане поддержали своего земляка в том, что соседство с беспризорными хвостатыми не приемлемо. Кроме того, зрители обратили внимание на миску возле лестницы и предположили, что жильцы периодически подкармливают подселенцев, что заставляет их подольше задерживаться на сытном месте.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что стая крыс около жилого дома напугала кемеровчан.