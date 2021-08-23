Кемеровчане пожаловались на расплодившихся возле подъезда многоэтажки крыс

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Жители Ленинского района Кемерова в Сети возмутились обилием грызунов, которые поселились вблизи подъезда многоквартирного жилого дома.

О нашествии крыс житель кузбасской столицы сообщил в сообществе соцсети. Автор публикации заснял расплодившуюся живность на камеру и разместил съемку на всеобщее обозрение. С его слов, грызуны поселились на территории возле первого подъезда высокоэтажного дома № 99а, который расположен на проспекте Октябрьском.

– Это не есть нормально, ведь они могут быть переносчиками разных инфекций, – выразил возмущение подписчик сообщества.

Горожане поддержали своего земляка в том, что соседство с беспризорными хвостатыми не приемлемо. Кроме того, зрители обратили внимание на миску возле лестницы и предположили, что жильцы периодически подкармливают подселенцев, что заставляет их подольше задерживаться на сытном месте.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что стая крыс около жилого дома напугала кемеровчан.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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