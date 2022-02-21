В социальных сетях появилась жалоба на заведующую кемеровским детским садом № 1 "Боровичок".

По словам автора поста, руководитель учреждения позволяет себе некорректное поведение. Якобы женщина на рабочем месте иногда находится в состоянии алкогольного опьянения, грубо разговаривает с персоналом и устраивает "поборы".

– <...> детей объедают вынося половину продуктов домой на пару с завхозом, <...> периодически пьяная на рабочем месте, <...> матом кроет на весь детский сад, – поделился горожанин.

Представители дошкольного учреждения дали комментарий по этому поводу.

– Департамент образования производит внеплановую проверку, – ответили журналистам AVOKADO.

Сообщается, что на заведующую садиком ранее поступали многочисленные жалобы.