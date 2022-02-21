Кемеровчане пожаловались на "пьяного" руководителя садика

0
Фото:  

Поведение руководства одного из кемеровских садиков возмутило неравнодушного жителя.

В социальных сетях появилась жалоба на заведующую кемеровским детским садом № 1 "Боровичок".


По словам автора поста, руководитель учреждения позволяет себе некорректное поведение. Якобы женщина на рабочем месте иногда находится в состоянии алкогольного опьянения, грубо разговаривает с персоналом и устраивает "поборы".

– <...> детей объедают вынося половину продуктов домой на пару с завхозом, <...> периодически пьяная на рабочем месте, <...> матом кроет на весь детский сад, – поделился горожанин.

Представители дошкольного учреждения дали комментарий по этому поводу.

– Департамент образования производит внеплановую проверку, – ответили журналистам AVOKADO.

Сообщается, что на заведующую садиком ранее поступали многочисленные жалобы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33880

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined