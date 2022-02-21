В социальных сетях появилась жалоба на заведующую кемеровским детским садом № 1 "Боровичок".
По словам автора поста, руководитель учреждения позволяет себе некорректное поведение. Якобы женщина на рабочем месте иногда находится в состоянии алкогольного опьянения, грубо разговаривает с персоналом и устраивает "поборы".
– <...> детей объедают вынося половину продуктов домой на пару с завхозом, <...> периодически пьяная на рабочем месте, <...> матом кроет на весь детский сад, – поделился горожанин.
Представители дошкольного учреждения дали комментарий по этому поводу.
– Департамент образования производит внеплановую проверку, – ответили журналистам AVOKADO.
Сообщается, что на заведующую садиком ранее поступали многочисленные жалобы.
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