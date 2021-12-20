Кемеровчане пожаловались на проблемы с новыми автобусами №90 и №90А

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Жители кузбасской столицы не обнаружили на дорогах новый общественный транспорт, пущенный по Притомскому проспекту. Администрация города прокомментировала ситуацию.

Сегодня, 20 декабря, в Кемерове состоялся запуск двух новых автобусов, следующих через новые объекты на Притомском проспекте. Однако жители областной столицы сообщили в редакцию, что не обнаружили транспорт ни в специализированных приложениях, ни на дорогах. Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в администрацию Кемерова.

‒ Автобусы по маршруту 90 и 90А вышли на линию с 20.12.2021. Отсутствие маршрутов на сайтах сторонних разработчиков произошло из-за не обновления новых списков в системе. В течении сегодняшнего дня все популярные приложения должны обновить списки, ‒ рассказали в пресс-службе мэрии кузбасской столицы.

Напомним, что маршруты №90 и №90А должны обеспечить транспортную доступность объектов на Притомском проспекте.

Фото: Администрация города Кемерово

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