Кемеровчане пожаловались на принудительный демонтаж гаражей

Соответствующая публикация появилась в сообществе Сети в понедельник, 31 мая. Автор в тексте поста заверил, что из гаражного кооператива "Чайка-Мобиль" против воли владельцев вывозят гаражи.
– В связи с отказом владельцев гаражей от добровольного освобождения земельного участка, администрацией города Кемерово начаты мероприятия по принудительному демонтажу, – рассказали в горадминистрации.
В городской администрации причиной происходящего назвали постановление о демонтаже металлических объектов, которое было выпущено властями 17 января 2020 года. 29 июня Центральный районный суд города признал постановление законным, однако владельцы отказались добровольно освобождать место, передает сайт VSE42.Ru.
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