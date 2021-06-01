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Кемеровчане пожаловались на принудительный демонтаж гаражей

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Власти кузбасской столицы приняли решение демонтировать гаражные боксы против воли владельцев, которые сочли действия администрации незаконными.

Соответствующая публикация появилась в сообществе Сети в понедельник, 31 мая. Автор в тексте поста заверил, что из гаражного кооператива "Чайка-Мобиль" против воли владельцев вывозят гаражи.

– В связи с отказом владельцев гаражей от добровольного освобождения земельного участка, администрацией города Кемерово начаты мероприятия по принудительному демонтажу, – рассказали в горадминистрации.

В городской администрации причиной происходящего назвали постановление о демонтаже металлических объектов, которое было выпущено властями 17 января 2020 года. 29 июня Центральный районный суд города признал постановление законным, однако владельцы отказались добровольно освобождать место, передает сайт VSE42.Ru.

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