Кемеровчане пожаловались на подстерегающую у дома опасность

Сегодня, 18 января, пользователи социальных сетей разместили кадры, снятые около жилого дома №16 на Бульваре Строителей в Кемерове. Камера запечатлела лестницы, практически полностью покрытые льдом. Такая корка делает ступень покатой и скользкой, что может привести к травмированию жильцов.

– Дворника нет в принципе. Такое состояние норма для УК Жилищник РЭУ-3, – пожаловались кемеровчане.

Мнения пользователей разделились. Большинство горожан возмутились сложившейся ситуацией и отметили, что коммунальщики должны следить за своевременной очисткой обозначенной территории. Некоторые кемеровчане посоветовали жильцам самостоятельно провести очистку ступеней, так как ледяная корка может поставить под угрозу здоровье пожилых людей и детей.