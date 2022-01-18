Кемеровчане пожаловались на подстерегающую у дома опасность

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Жители кузбасской столицы сообщили о ненадлежащем состоянии лестницы, ведущей из подъезда пятиэтажки.

Сегодня, 18 января, пользователи социальных сетей разместили кадры, снятые около жилого дома №16 на Бульваре Строителей в Кемерове. Камера запечатлела лестницы, практически полностью покрытые льдом. Такая корка делает ступень покатой и скользкой, что может привести к травмированию жильцов.

– Дворника нет в принципе. Такое состояние норма для УК Жилищник РЭУ-3, – пожаловались кемеровчане.

Мнения пользователей разделились. Большинство горожан возмутились сложившейся ситуацией и отметили, что коммунальщики должны следить за своевременной очисткой обозначенной территории. Некоторые кемеровчане посоветовали жильцам самостоятельно провести очистку ступеней, так как ледяная корка может поставить под угрозу здоровье пожилых людей и детей.

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