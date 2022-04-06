Кемеровчане пожаловались на переполненный автобус

Кемеровчане в соцсетях опубликовали фото утренней маршрутки, в которой люди стоят тесно друг к другу. Горожанин пожаловался на переполненный автобус, сравнив толпу с банкой в селедке.

– <...> селедка в банке свободнее лежит чем мы в автобусе, –прокомментировал автор.

Также по его словам известно, что транспорт движется с Ягуново.

Подписчики сообщества поспешили успокоить недовольного горожанина, подчеркнув, что такая проблема имеется не только по данному маршруту.