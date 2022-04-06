Кемеровчане пожаловались на отсутствие новых автобусов по утрам

Со слов автора комментария, вчера, 5 апреля, в городе Кемерово он столкнулся с ситуацией, когда утренние автобусы по маршруту №8 по неизвестным причинам не вышли на рейс, что доставило пассажирам массу неудобств.

— Могут и не приехать, как сегодня 5.04.22, на маршруте N8, не было первых двух рейсов, это у них в КТК, стало нормой (пунктуация авт. прим. ред.), — следует из текста соообщения.

Кроме того местный житель указал, что данный общественный транспорт чаще всего выезжает на улицы города где-то около около 8:00 и это при том, что к этому времени многие горожане должны быть на своих рабочих местах.

В ответ представители кемеровской администрации заверили, что передали сообщение в МБУ "УЕЗТУ", где специалисты сверят график движения маршрута № 8 и проверят полученную информацию.