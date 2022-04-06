Кемеровчане пожаловались на отсутствие новых автобусов по утрам

0
Фото:  

Отсутствие автобусов в кузбасской столице спровоцировало новою волну жалоб от местных пассажиров. В этот раз граждане остались не довольны работой общественного транспорта по маршруту №8.

Со слов автора комментария, вчера, 5 апреля, в городе Кемерово он столкнулся с ситуацией, когда утренние автобусы по маршруту №8 по неизвестным причинам не вышли на рейс, что доставило пассажирам массу неудобств.

— Могут и не приехать, как сегодня 5.04.22, на маршруте N8, не было первых двух рейсов, это у них в КТК, стало нормой (пунктуация авт. прим. ред.), — следует из текста соообщения.

Кроме того местный житель указал, что данный общественный транспорт чаще всего выезжает на улицы города где-то около около 8:00 и это при том, что к этому времени многие горожане должны быть на своих рабочих местах.


В ответ представители кемеровской администрации заверили, что передали сообщение в МБУ "УЕЗТУ", где специалисты сверят график движения маршрута № 8 и проверят полученную информацию.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35079

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined