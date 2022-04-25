Кемеровчане пожаловались на острую нехватку автобусов

По словам интернет-пользователя, в областном центре пассажиры не могут дождаться автобуса №56 из-за того, что общественный транспорт появляется на остановках редко, а иногда и вовсе отсутствует хотя многим людям он необходим для комфортного передвижения по городу.

– Сегодня 23 числа в 19:13 с остановки 11 гор больница он вообще отсутствовал! – возмутился автор.

Рассказчик также обратил внимание местных чиновников, что на маршруте №51а наблюдается переизбыток автобусов, поскольку ходят они каждые пять минут и каждый раз подъезжают к остановкам пустыми, за такое короткое время не успевает набираться народ.