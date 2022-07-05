Кемеровчане пожаловались на оставленную с весны опасную яму в центре города

Огромная яма возмутила жителей двора по улице Тухачевского, 29а, которая, по словам рассказчика, образовалась еще весной у подъезда №4. При этом автор поста во "ВКонтакте" отметил, что местная УК ООО "Молодежный" якобы бездействует и все, что было предпринято, – специалисты додумались прикрыть дыру некими "подоконниками". По всей видимости, это было сделано, чтобы снизить риск возникновения несчастных случаев.

– Только накрыли подоконниками. Ссылаются на тепловые сети. От тепловых сетей ответа тоже нету, уже завелись кошки, – высказался кемеровчанин.

За подробностями по данному случаю журналист AVOKADO обратился в управляющую компанию, где специалисты сообщили, что под землей на обозначенном участке проходит теплотрасса и над ней износилась бетонная крышка (дорожное полотно), а это в свою очередь привело к обвалу и образованию ямы. Со своей стороны представители ООО "Молодежный" рассказали о проблеме сотрудникам тепловых сетей, ответственным за обрушение тротуара, те хоть и обещали исправить ситуацию, но до настоящего момента никаких мер не предприняли. Для выяснения всех обстоятельств корреспонденты интернет-редакции направили им запрос.