Кемеровчане пожаловались на оставленную с весны опасную яму в центре города

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В столице Кузбасса местные жители пожаловались на опасный участок дороги, который с минувшей весны подстерегает прохожих у одного из подъездов дома №29а по улице Тухачевского.

Огромная яма возмутила жителей двора по улице Тухачевского, 29а, которая, по словам рассказчика, образовалась еще весной у подъезда №4. При этом автор поста во "ВКонтакте" отметил, что местная УК ООО "Молодежный" якобы бездействует и все, что было предпринято, специалисты додумались прикрыть дыру некими "подоконниками". По всей видимости, это было сделано, чтобы снизить риск возникновения несчастных случаев.

– Только накрыли подоконниками. Ссылаются на тепловые сети. От тепловых сетей ответа тоже нету, уже завелись кошки, высказался кемеровчанин.

За подробностями по данному случаю журналист AVOKADO обратился в управляющую компанию, где специалисты сообщили, что под землей на обозначенном участке проходит теплотрасса и над ней износилась бетонная крышка (дорожное полотно), а это в свою очередь привело к обвалу и образованию ямы. Со своей стороны представители ООО "Молодежный" рассказали о проблеме сотрудникам тепловых сетей, ответственным за обрушение тротуара, те хоть и обещали исправить ситуацию, но до настоящего момента никаких мер не предприняли. Для выяснения всех обстоятельств корреспонденты интернет-редакции направили им запрос.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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