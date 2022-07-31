Кемеровчане пожаловались на орудующую в городе "банду" воров

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Жители столицы Кузбасса заявили, что несколько человек стали жертвами краж, совершенных неизвестными.

Пользователи Сети сообщили о том, что в Кемерове произошло несколько случаев воровства. В совершении преступлений горожане заподозрили нескольких человек, которых сняли камеры видеонаблюдения. В одном случае неизвестные, по словам кемеровчан, совершили кражу в магазине табачной продукции, а в другом одна из "банды" якобы похитила одежду в торговом центре.

– "Всей семьей работают чтобы своровать. На видео видно, как девушка в красном забирает товар, пока продавщицу отвлекают", "Воровка в ТРЦ Радуга г. Кемерово. Все в том же платье. Похоже самая матерая в банде" (стиль сохранен – прим. ред.), – гласят сообщения горожан.

Кроме того, жители областного центра заявили, что запечатленные на кадрах люди якобы совершили кражу кошелька у женщины в Рудничном районе.


Информация о произошедшем выясняется и устанавливается.

Кадры: Telegram / Инцидент Кузбасс

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