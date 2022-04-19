Кемеровчане пожаловались на опасный участок новой дороги на бульваре Строителей

По словам местной жительницы, речь идет об участке новой дороги, которая соединила бульвар Строителей и поселок Металлплощадка. Женщина в своем обращении указала, что пешеходная зона на обозначенной территории совсем не безопасна для граждан, поскольку есть риск оказаться под колесами проезжающих машин.

Так, со слов кемеровчанки, автомобилисты едут на большой скорости и не тормозят перед пешеходами.

– В течение дня дети идут и на школьный автобус, и на общественную остановку. В темное время пешеходные переходы не освещены, – пояснила она.

По этой причине рассказчица предложила местным властям ограничить на участке скорость движения, установить освещение и "лежачие полицейские", а также поставить кнопочный светофор.

В ответ на обращение администратор сервиса заявил, что в рамках муниципальной программы в этом году планируется размещение светофорных объектов и пешеходного ограждения, которое будет препятствовать выходу пешеходов на проезжую часть в указанных местах по улице Западная (б-р Строителей) в поселке Металлплощадка.