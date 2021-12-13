В социальных сетях мэра Кемерово Ильи Середюка появился комментарий от местной жительницы. Женщина выразила беспокойство отсутствием светофорного объекта на одном из участков Притомского проспекта.
‒ На Притомском проспекте желательно на пешеходном переходе напротив ЛДК (Ледового дворца "Кузбасс" ‒ прим. ред.) установить светофор! Водители не видят пешеходного перехода! Переходить очень опасно! ‒ пожаловалась кемеровчанка.
На обращение ответили специалисты кемеровского центра организации дорожного движения.
‒ Для повышения безопасности пешеходного движения необходимо обустройство светофорного объекта на пешеходном переходе в районе остановочного пункта "Кузбасс Арена", ‒ заявили сотрудники учреждения в комментариях к посту Ильи Середюка в Instagram.
Дорожники отметили, что строительство светофорного объекта в данной точке будет рассмотрено в 2022 году с учетом объема финансирования.
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