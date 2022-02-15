Накануне, 14 февраля, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчан, которых испугала чересчур быстрая, по их мнению, уборочная техника. Работы при этом проводились на Пионерском бульваре. Горожане выразили опасение, что подобная манера уборки снега может нести в себе опасность для пешеходов.

‒ С 7:30 до 9 часов самое проходимое время. Люди на работу идут, школьники в 41 гимназию, многие без взрослых. И каждое утро квест ‒ убеги от трактора. Работает он на приличной скорости, никакого сопровождения нет. На улице сумрак, ‒ возмутились кемеровчане.

Жители областной столицы предположили, что можно сделать уборку снега более безопасной, если начинать ее после 9:00 утра и при этом ограничить скорость техники.

Комментаторы, однако, возмущения не разделили. Они заметили, что если работы будут проводиться позже, спешащим на работу горожанам придется идти по неубранным улицам.

Напомним, специалисты выявили сотни нарушений при уборке снега в Кузбассе.