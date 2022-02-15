Кемеровчане пожаловались на опасный "квест" с уборочной техникой

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы засняли трактор, который двигался по тротуару со значительной скоростью.

Накануне, 14 февраля, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчан, которых испугала чересчур быстрая, по их мнению, уборочная техника. Работы при этом проводились на Пионерском бульваре. Горожане выразили опасение, что подобная манера уборки снега может нести в себе опасность для пешеходов.

‒ С 7:30 до 9 часов самое проходимое время. Люди на работу идут, школьники в 41 гимназию, многие без взрослых. И каждое утро квест ‒ убеги от трактора. Работает он на приличной скорости, никакого сопровождения нет. На улице сумрак, ‒ возмутились кемеровчане.

Жители областной столицы предположили, что можно сделать уборку снега более безопасной, если начинать ее после 9:00 утра и при этом ограничить скорость техники.


Комментаторы, однако, возмущения не разделили. Они заметили, что если работы будут проводиться позже, спешащим на работу горожанам придется идти по неубранным улицам.


Напомним, специалисты выявили сотни нарушений при уборке снега в Кузбассе.

Видео: Instagram / kuzbass_news

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33680

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined