Горожанин обратил внимание на отсутствие света на улице Веселая в городе Кемерово. Публикацию с жалобой он разместил в социальной сети и отметил, что по темной дороге школьники вынуждены добираться на учебные занятия, что может быть опасным для детей.

– Дети идут с 95 Школы по темной улице. администрация примите меры. Улицы частного сектора зачастую используют, чтоб объехать пробки в час пик (орфография и пункт. авт. прим. ред.), – указал подписчик паблика.

При этом в комментариях кузбассовцы указали, что от мрака страдают и жители других городов области. Правда представители администрации якобы игнорируют жалобы, из-за чего люди вынуждены проходить по неосвещенным переулкам с фонарями в руках.