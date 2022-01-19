Кемеровчане пожаловались на опасность по дороге к кардиоцентру

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Жители кузбасской столицы в Сети предложили местным властям разобраться с опасным участком дороги, который ведет к кардиоцентру.

Запуск движения по участку на улице Институтская в городе Кемерово сказался и на других ближних улицах, где после возобновления движения значительно увеличилась автомобильная нагрузка. В связи со сложившейся ситуацией местные житель столкнулись со сложностями по дороге до городского кардиологического центра.

С запуском движения по новой дороге на Радуге стал затруднителен и опасен выезд из кардиоцентра. Будут ли какие-то решения на этом участке? – задался вопросом интернет-пользователь в Instagram-аккаунте мэра кузбасской столицы.

В ответ представители Центра организации дорожного движения указали, что планируют разрешить сложившуюся проблему при помощи нового светофора, однако, регулировщик появится на обозначенной территории не сразу, а позже.

Да!
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