Кемеровчане пожаловались на низкоскоростные автобусы

Поездки на общественном транспорте по маршруту № 51А в Кемерове местные жители расценили как затяжные. По мнению горожан, в вечернее время автобусы передвигаются на медленной скорости, которая значительно ниже обычной.

– Ближе к полуночи 51-й автобус плетется по маршруту со скоростью 25-30 км в час, что, я уверен, раздражает и водителя автобуса, и его пассажиров, и едущие следом экипажи с их водителями и пассажирами тоже, – заявил автор публикации на электронной платформе "Кузбасс Онлайн".

При этом пользователь заявил, что если бы машинист управлял авто с пассажирами быстрее, то мог бы успеть выполнить еще один рейс.

Власти отреагировали на недовольство горожанина и объяснили, что невысокая скорость — это вынужденная мера для водителя и установлена она с целью выполнение одного заезда по городу в установленном для маршрутного расписания времени.