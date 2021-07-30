Кемеровчане пожаловались на низкоскоростные автобусы

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Жители Кировского района кузбасской столицы выразили недовольство движением общественного транспорта по вечерам. По мнению пассажиров, автобусы передвигаются медленно.

Поездки на общественном транспорте по маршруту № 51А в Кемерове местные жители расценили как затяжные. По мнению горожан, в вечернее время автобусы передвигаются на медленной скорости, которая значительно ниже обычной.

Ближе к полуночи 51-й автобус плетется по маршруту со скоростью 25-30 км в час, что, я уверен, раздражает и водителя автобуса, и его пассажиров, и едущие следом экипажи с их водителями и пассажирами тоже, заявил автор публикации на электронной платформе "Кузбасс Онлайн".

При этом пользователь заявил, что если бы машинист управлял авто с пассажирами быстрее, то мог бы успеть выполнить еще один рейс.


Власти отреагировали на недовольство горожанина и объяснили, что невысокая скорость — это вынужденная мера для водителя и установлена она с целью выполнение одного заезда по городу в установленном для маршрутного расписания времени.

Да!
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