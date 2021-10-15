Кемеровчане пожаловались на невозможность попасть на прием к врачу узкого профиля

В социальной сети появились жалобы от жителей областного центра, которые возмутились отсутствием возможности получить квалифицированную медицинскую помощь у специалистов узкого профиля в кемеровской больнице.

Однако ответ от губернатора пользователи Сети не получили. Зато на возмущение отреагировали представители местного Министерства здравоохранения. С их слов, прием временно приостановлен из-за острой нехватки врачей.

– В настоящий момент прием врача-ревматолога приостановлен в связи с занятостью специалиста в ковидарии, – прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники Минздрава отметили, что в настоящий момент врачи узких специальностей направлены для работы с больными COVID-19 и пневмониями из-за "возможности обострения разносторонних хронических диагнозов пациентов". Что касается возобновления приема, то конкретных сроков не обозначено.