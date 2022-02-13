Кемеровчане пожаловались на невозможность дышать из-за смога

Жалоба на неблагоприятную экологическую обстановку в областном центре появилась в одном из местных сообществ в Instagram. По словам автора сообщения, люди в минувшую субботу, 12 февраля, задыхались на Проспекте Шахтеров.

Судя по опубликованному кадру, кемеровские улицы окутал смог, из-за которого видимость хоть и не значительно, но все-таки снизилась. Можно предположить, что из-за данного природного явления ухудшилось качество воздуха в Центральном районе.