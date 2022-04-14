Кемеровчане пожаловались на неугодных соседей

Пользователи соцсетей в одном из пабликов оставили жалобу на своих соседей, которые регулярно оставляют мусор на площадке в одном из многоквартирных домов Кемерова.

–Почему приходя домой, нужно нюхать эту вонь с другого конца коридора? – сказано в сообщении.

Как утверждает автор, мусорный контейнер стоит рядом с домом, однако жители активно игнорируют его наличие.

Комментаторы поддержали недовольство горожан, посоветовав провести переговоры с соседями.