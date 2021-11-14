Кемеровчане пожаловались на непроходимые из-за снега улицы

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Жители кузбасской столицы возмущены тем, что рабочие не избавили улицы от снежных масс, из-за чего по городу стало сложно передвигаться.

Жалоба на заметенные снегом дороги появилась в социальной сети мэра города Кемерово. Местные жители рассказали чиновнику, что из-за высоких сугробов людям якобы "негде пройти" и попросили главу областного центра назвать сроки, когда улицы будут отчищены спецтехникой от "снежной каши".


Ответ последовал от представителей МБУ "Кемеровские автодороги". С их слов, обработка проезжей части ведется круглосуточно.

— Работы продолжаются и ведутся постепенно во всех районах города, как в дневное, так и в ночное время, — сообщили в организации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде в воскресенье.

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