Кемеровчане пожаловались на непроходимые из-за снега улицы

Жалоба на заметенные снегом дороги появилась в социальной сети мэра города Кемерово. Местные жители рассказали чиновнику, что из-за высоких сугробов людям якобы "негде пройти" и попросили главу областного центра назвать сроки, когда улицы будут отчищены спецтехникой от "снежной каши".

Ответ последовал от представителей МБУ "Кемеровские автодороги". С их слов, обработка проезжей части ведется круглосуточно.

— Работы продолжаются и ведутся постепенно во всех районах города, как в дневное, так и в ночное время, — сообщили в организации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде в воскресенье.