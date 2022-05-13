Кемеровчане пожаловались на необустроенную остановку возле медучреждения

Кемеровчане в социальных сетях пожаловались, что маломобильным гражданам тяжело ожидать транспорт на остановке "Поликлиника №5" в Центральном районе. Ранее там были установлены лавки, однако их демонтировали.

‒ Возле пятой поликлиники негде присесть больным, старикам с костылями. Когда поставят лавки? ‒ поинтересовалась одна из горожанок.

Сотрудники кемеровской мэрии в ответ на обращение рассказали, что лавочки были убраны вместе с ларьком ‒ нестационарным торговым объектом. Возможность обустройства данного остановочного пункта рассмотрят в строительном сезоне 2022 года с учетом объемов финансирования.