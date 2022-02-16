Кемеровчане пожаловались на нехватку общественного транспорта

Постоянные читатели интернет-журнала AVOKADO сообщили журналистам, что в последние несколько дней столкнулись с проблемой нехватки общественного транспорта в Центральном и Заводском районах города. Так, по словам горожан, автобус №51 прибыл со значительным опозданием на остановочный пункт "Парк Ангелов".

‒ Автобуса не было больше часа. На остановке скопилась куча людей, все были в ярости, ‒ сообщила кемеровчанка в беседе с журналистом AVOKADO.

Кроме того, проблемы сразу с несколькими маршрутами были замечены на остановке "Главпочтамт".

‒ Ждал троллейбус №1. По расписанию он должен приехать в 17:26, в итоге не дождался и уехал на "семерке". За полчаса не было ни одного №5т, а №33т пришел "забитый" людьми, ‒ рассказал возмущенный горожанин корреспонденту AVOKADO.

Еще одна жительница кузбасской столицы сообщила, что не смогла дождаться привычного транспорта на остановке "Поликлиника №5". Женщина отметила, что за более чем полчаса на остановку не подъехали маршруты №5т, 15т, 33т. При этом два последних подошли позже, однако были переполнены пассажирами, что видно на снимке, переданном редакции.

‒ Народу на остановке столпилось много. Наверное, не только этих маршруток на рейсах не было в достатке, ‒ предположила кемеровчанка.

Журналист AVOKADO обратился в администрацию Кемерова за разъяснением ситуации. Обращения горожан были переданы специалистам.

На нерегулярные рейсы автобусов пожаловались и жители микрорайона Ягуновский.