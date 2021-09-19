Кемеровчане пожаловались на нашествие мошек

По словам жительницы Кировского района областного центра, накануне в кузбасской столице наблюдалось значительно большее количество мошки, чем было ранее. Женщина засняла погибших насекомых, которые облепили щели в пластиковых окнах, на камеру мобильно телефона и опубликовала видео в сообществе социальной сети "ВКонтакте"

– Почему вчера было нашествие на нас мошек. Вон сколько их у нас. Это просто ужас, – в ходе съемки заявила горожанка.

По какой причине активизировались насекомые она понять не смогла, но в комментариях пользователи Сети объяснили, что с наступлением сезона холодов мошки начали замерзать по ночам в лесах и в связи с этим на свет, горящий из окон домов вблизи рощи, полетели греться.